Транзит российского газа через Украину упал: цены в Европе выросли 

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа снизился до 37,25 млн куб м.

Об этом свидетельствуют подтвержденные номинации "Оператора ГТС Украины" в точке входа "Суджа", передает ExPro.

По сравнению с предыдущим днем объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023.

Традиционно, объемы транзита российского газа через Украину составляли около 42-42,4 млн куб м в сутки.

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Сейчас причины сокращения транзита неизвестны.

Накануне в "Операторе ГТС Украины" сообщили, что транзит российского газа проходит в штатном режиме.

В среду 7 августа в телеграмм-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.

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Позже появилась неподтвержденная информация, что ВСУ контролируют населенный пункт Суджа.

ГИС "Суджа" является ключевым объектом поставок российского газа в Европу через Украину. Сейчас "Суджа" - единственная точка, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки к европейским заказчикам.

На фоне военной операции в Курской области цены на природный газ в Европе в среду 7 августа резко выросли - до €38,75/MWh (+5,7%), самого высокого значения с декабря 2023.

Экономическая правда