Атакой дрона поврежден крупнейший завод "Кернел" на западе Украины
Завод по переработке масличных культур одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Кернел" на западе Украины поврежден в результате атаки беспилотника, осуществленной Россией.
Об этом говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже во вторник, передает "Интерфакс-Украина".
"Работа объекта приостановлена, а пожар, возникший в результате нападения, потушен. В результате атаки никто не пострадал", - отметила компания.
Агрохолдинг сейчас оценивает размер ущерба.
"Кернел" уточнил, что это крупнейший завод компании на западе страны.
Напомним:
Староконстантиновский маслоэкстракционный завод в Хмельницкой области стал первым заводом, который агрохолдинг "Кернел" построил на западе Украины.
Он начал работу в середине апреля 2024 года с закупки подсолнечника и планировал провести эксперимент по переработке сои и рапса.
Благодаря запуску этого предприятия агрохолдинг в третьем квартале 2024 финансового года нарастил переработку подсолнечника на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Агрохолдинг "Кернел" до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорта (около 12%). Является одним из крупнейших производителей и продавцов бутилированного масла в Украине. Кроме того, занимается выращиванием агропродукции и ее реализацией.
Экономическая правда