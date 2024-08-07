Российское правительство раздает подсанкционным сырьевым компаниям последние резервы валюты

Российские власти распечатали последние доступные резервы иностранной валюты для вливаний в попавшие под санкции сырьевые компании, которые испытывают все больше трудностей с экспортом и оплатой через банки "дружественных" стран.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные российского Минфина.

В июле российский Минфин вложил 3 млрд китайских юаней из Фонда национального благосостояния в "ценные бумаги российских эмитентов".

В пересчете на рубли из ФНБ ушло 25 млрд рублей, следует из данных Минфина. Какие компании получили юани, ведомство не уточнило.

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Из крупных российских компаний юаневые облигации на рынке имеют "Роснефть", "Русал" и "Норильский никель", указывает аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Егор Шумилов. С начала 2024 года были размещены облигации в китайской валюте на 28 млрд юаней, отмечает он. Инвестиции Минфина таким образом покрыли 11% этой суммы.

Китайские юани - последняя валюта, которая осталась у государства после того, как страны Запада ввели санкции против ЦБ, Минфина, ФНБ и заморозили около $300 млрд, или половину золотовалютных резервов страны.

По состоянию на 1 августа в ФНБ осталось 226 млрд юаней. Также в ликвидной, то есть неизрасходованной части фонда - 298 тонн золота.

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Общий объем ликвидных активов ФНБ с начала войны сократился вдвое, или на $58 млрд, за счет расходов на покрытие дефицита бюджета и вливаний в госкомпании и госбанки.

Напомним:

Дефицит федерального бюджета России по итогам семи месяцев 2024 года вырос по сравнению с показателями предыдущего месяца из-за высоких расходов и снижения доходов.

Экономическая правда