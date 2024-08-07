Транзит российского газа через Украину остается без изменений - ОГТСУ

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему проходит в штатном режиме.

Об этом сообщили ExPro в "Операторе ГТС Украины" (ОГТСУ).

"Номинации подтверждены, физический поток газа сохраняется", - отметили в сообщении.

В среду 7 августа в российских Telegram-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Издание отмечает, что ГИС "Суджа" является ключевым объектом поставок российского газа в Европу через Украину. Сейчас "Суджа" - единственная точка, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки к европейским заказчикам.

Объемы транзита российского газа 7 августа составляют около 39,5 млн куб м, на 6,8% меньше, чем накануне (42,4 млн куб м).

Экономическая правда.

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