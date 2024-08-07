Приватбанк готов продать кредитов на 1,6 миллиарда за 2% стоимости

Приватбанк выставил на продажу портфель безнадежных кредитов физических лиц на сумму 1,6 млрд. Банки могут купить этот портфель со скидкой до 98%.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Приватбанк выставил на площадке OpenMarket (госпредприятие "СЕТАМ") портфель кредитов физических лиц общей задолженностью на сумму 1,6 млрд. Банки могут купить этот портфель с дисконтом до 98%.

Аукцион состоится 30 августа в формате редукциона. Торги стартуют с отметки 1,6 млрд, во время каждого шага цена будет снижаться на 3,2 млн.

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Отмечается, что снижение цены может продолжаться до минимальных 2,15% от начального уровня - 34,4 млн грн.

В портфеле, который банк выставил на продажу, более 155 000 потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения. Их уже признали безнадежными и списали, сформировав под них резервы. Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные.

Права требования по портфелю включают тело кредита и начисленные проценты.

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К участию в торгах будут допущены финансовые учреждения, которые имеют действующую лицензию на предоставление денег взаймы и/или услуги по факторингу, и соответствуют требованиям банка.

Напомним:

По результатам первого полугодия чистая прибыль ПриватБанка достигла 30,6 млрд грн, что на 3% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Безнадежные кредиты физических лиц на сумму 4,8 млрд будут проданы из портфеля "ПриватБанка"