Для сетей АЗС: Минфин соглашается на некоторые изменения в пакете повышения налогов

Предложение о введении авансового взноса по налогу на прибыль для розничных торговцев топливом в правительственном законопроекте №11416 о повышении налогов подлежит доработке в части проведения дополнительных расчетов для определения размера такого взноса.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает "Интерфакс-Украина".

Как говорится в его пресс-релизе, соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи с Нефтегазовой ассоциацией Украины и подконтрольным государству ПАО "Укрнафта".

"Министерство финансов Украины продолжает открытый и конструктивный диалог с представителями бизнес-ассоциаций из разных сфер экономики по дизайну налоговых изменений на период действия военного положения", - говорится в сообщении.

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Минфин уточнил, что на прошлой неделе состоялись встречи с представителями Украинского совета бизнеса, Всеукраинского аграрного совета, Украинского клуба аграрного бизнеса, Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес-ассоциации, ОО "Ювелиры Украины" и Союза ювелиров Украины.

Обсуждения состоялись при участии представителей парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Среди прочего, обсуждалась возможность замены 1%-го налога с оборота для бизнеса на НДС и отмечено, что все принятые налоговые изменения будут действовать только на период действия военного положения.

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Напомним:

Министерство финансов готово к дискуссии в парламенте относительно возможных форматов повышения налогов.

Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с военными выплатами.

Законопроект №11416 предусматривает ежемесячную уплату авансовых взносов по налогу на прибыль розничными продавцами горючего в размере 0,5 млн грн (сейчас это соответствует 4 тыс. грн) из расчета на 1 куб. м резервуаров для хранения горючего.

По расчетам Минфина, при введении такого порядка с 1 августа это принесло бы бюджету 8,3 млрд грн, тогда как все предложения законопроекта - около 125 млрд грн. В то же время в отрасли утверждают, что такой норматив существенно превышает нынешние уровни налога на прибыль.

Экономическая правда