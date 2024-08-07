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Сеть "Аврора" рассматривает выход в Молдову и Балканские страны

Среда, 7 августа 2024, 13:38 - Артур Крыжный

В 2025 году сеть мультимаркетов "Аврора" планирует выйти в Молдову, а годом позже - выйти на Балканские страны.

Об этом рассказал гендиректор компании Тарас Панасенко в эфире "Business Breakfast с Владимиром Федориным" от Forbes Ukraine.

"Мы пристально смотрим на Молдову, в следующем году это должно произойти", - рассказал Панасенко.

Это органический рынок, он мал по объему, говорит Панасенко. "Но с точки зрения регуляции, языка - если у тебя есть бизнес в Румынии, то выйти в Молдову достаточно просто, - рассказал он во время Business Breakfast. - Там гораздо ниже конкуренция, и с точки зрения прибыльности это суперрынок".

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В 2026 году компания "Аврора" начнет выход на рынки следующих стран, сообщил ее совладелец. "В частности, смотрим на Балканские страны", - говорит Панасенко.

В настоящее время торговая сеть "Аврора" работает в Украине и Румынии, в которых она также будет развиваться.

Экономическая правда.

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