Рост китайского экспорта замедляется, хотя технологический рекордно вырос

В июле выходные отгрузки выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в июне рост был больше.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В июле экспортные поставки выросли на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с июньским ростом на 8,6%.

Поставки нефти в июле сократились после четырех месяцев исключительного роста, но экспорт высокотехнологичной продукции продемонстрировал самый сильный рост за последние 30 месяцев, почти удвоившись по сравнению с июнем.

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Торговые показатели Китая за июль были неоднозначными: экспорт неожиданно замедлился, а импорт рос быстрее, чем ожидалось, что свидетельствует о некотором улучшении внутреннего спроса.

Ожидается, что экспорт Китая останется стабильным в ближайшие месяцы, не в последнюю очередь потому, что обменные курсы движутся в пользу экспортеров.

Замедление темпов роста в прошлом месяце произошло в основном из-за снижения экспортных цен, а объемы остаются почти на рекордном уровне.

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Импорт превзошел ожидания рынка, увеличившись в июле на 7,2% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с падением на 2,3% в июне.

Таким образом, профицит торгового баланса Китая в июле составил 84,65 млрд долл, что меньше, чем 99,05 млрд долл в июне.

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Напомним:

Китайская аккумуляторная промышленность столкнулась с укрупнением предприятий, что привело к уменьшению инвестиций и выхода из нее меньших игроков.

США рассматривает возможность введения ограничений на доступ Китая к микросхемам памяти для искусственного интеллекта и оборудования для их производства уже в следующем месяце.