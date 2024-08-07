Sony сообщает о 10% росте прибыли: какая причина

Sony зафиксировала 10% рост операционной прибыли в апреле-июне, превзойдя прогнозы аналитиков, благодаря сильному бизнесу по производству датчиков изображения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Прибыль японского технологического и развлекательного конгломерата составила 1,90 миллиарда долларов США по сравнению со средней оценкой семи аналитиков, опрошенных LSEG.

Влияние валютных курсов и увеличение продаж помогли прибыли компании, которая является основным поставщиком датчиков изображения для производителей смартфонов, увеличиться почти в три раза до 36,6 миллиарда иен.

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В первом квартале Sony продала 2,4 млн единиц PlayStation 5 (PS5), что меньше, чем годом ранее, но получила большую прибыль от игрового бизнеса благодаря росту продаж программного обеспечения сторонних разработчиков.

В мае группа заявила, что ожидает продать 18 млн единиц PS5 в этом финансовом году по сравнению с 20,8 млн годом ранее.

Игровая индустрия борется с ростом расходов и слабым ценообразованием. На прошлой неделе разработчик Bungie, принадлежащий Sony, объявил, что сокращает почти пятую часть своей рабочей силы.

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Экономическая правда.