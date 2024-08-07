Антимонопольное решение по Google может стоить Apple миллиарды долларов

Прибыльная сделка Apple с Google может оказаться под угрозой после того, как американский суд постановил, что компания Alphabet является монополистом на рынке поисковиков.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Потенциально Google может разорвать соглашение, которое делает его поисковую систему "по умолчанию" на устройствах Apple, чтобы избежать наказания суда.

По данным аналитиков Morgan Stanley, Google ежегодно платит Apple 20 миллиардов долларов, или около 36% от того, что она зарабатывает на поисковой рекламе, размещенной в браузере Safari, за эту привилегию. Если соглашение будет расторгнуто, производитель iPhone может потерять 4-6% прибыли.

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"Наиболее вероятным результатом сейчас является решение судьи о том, что Google должен перестать платить за размещение "по умолчанию" своего поисковика или что такие компании, как Apple, должны проактивно подсказывать пользователям выбор поисковой системы вместо того, чтобы устанавливать ее "по умолчанию", - отмечают аналитики Evercore ISI.

Напомним:

Окружной суд США признал Google виновным в нарушении антимонопольного законодательства в отношении своего поискового бизнеса, который является старейшим и самым важным в компании.

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Экономическая правда.