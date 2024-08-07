Нефть подешевела из-за неожиданного роста запасов в США

Цены на нефть снизились после того, как отраслевые данные показали неожиданный рост запасов сырой нефти и бензина в США, что компенсировало опасения относительно мировых поставок нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 21 цент, или на 0,27%, до 76,27 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 25 центов, или на 0,34%, до 72,95 доллара за баррель.

На прошлой неделе запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США выросли, сообщают источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти.

Реклама:

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти за неделю, завершившуюся 2 августа, выросли на 176 000 баррелей. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что запасы нефти упадут на 700 000 баррелей.

Запасы бензина в США выросли на 3,313 млн баррелей вопреки ожиданиям аналитиков по сокращению на 1 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,217 млн баррелей, что является большим приростом, чем ожидалось.

Экономическая правда.

Реклама: