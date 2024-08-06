Caterpillar превзошла прогнозы прибыли: в чем причина

Caterpillar превзошла прогнозы по прибыли во втором квартале, поскольку рост цен и снижение производственных затрат нивелировали умеренный спрос на тяжелую технику компании на основных рынках.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Акции компании, известной своими вездесущими желтыми экскаваторами, выросли на 3% в начале торгов, поскольку компания спрогнозировала, что годовая скорректированная операционная прибыль будет выше, чем ее предыдущий прогноз.

"Маржа превысила наши ожидания, в первую очередь благодаря более низким, чем ожидалось, производственным затратам и несколько лучшей, чем ожидалось, цене", - сказал генеральный директор Джим Эмплби.

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Компания Caterpillar, которая производит технику, используемую в строительной, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, сообщила о благоприятной ценовой реализации в размере $578 млн в этом квартале.

"Ценовая сила Caterpillar и в дальнейшем будет оставаться надежной основой для прогнозов по прибыли, но смягчение объема заказов по сравнению с прогнозами на 2023 год указывает на неопределенность на рынках за пределами США, особенно в Китае", - сказал аналитик Third Bridge Райан Кини.

Экономическая правда.

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