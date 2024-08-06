Все разделы
Укр / Рус

Caterpillar превзошла прогнозы прибыли: в чем причина

Вторник, 6 августа 2024, 20:41 - Артур Крыжный

Caterpillar превзошла прогнозы по прибыли во втором квартале, поскольку рост цен и снижение производственных затрат нивелировали умеренный спрос на тяжелую технику компании на основных рынках.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Акции компании, известной своими вездесущими желтыми экскаваторами, выросли на 3% в начале торгов, поскольку компания спрогнозировала, что годовая скорректированная операционная прибыль будет выше, чем ее предыдущий прогноз.

"Маржа превысила наши ожидания, в первую очередь благодаря более низким, чем ожидалось, производственным затратам и несколько лучшей, чем ожидалось, цене", - сказал генеральный директор Джим Эмплби.

Реклама:

Компания Caterpillar, которая производит технику, используемую в строительной, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, сообщила о благоприятной ценовой реализации в размере $578 млн в этом квартале.

"Ценовая сила Caterpillar и в дальнейшем будет оставаться надежной основой для прогнозов по прибыли, но смягчение объема заказов по сравнению с прогнозами на 2023 год указывает на неопределенность на рынках за пределами США, особенно в Китае", - сказал аналитик Third Bridge Райан Кини.

Экономическая правда.

Реклама:
компании прибыль
Реклама:
Материалы по теме
Начало торгов в США: индекс технокомпаний в самом большом падении с 2015 года 5 августа 2024, 16:57
Снижение акций Nvidia и Apple "сотрет" сотни миллиардов долларов их стоимости - Bloomberg 5 августа 2024, 15:55
Украинская IТ-компания Intellias поглотила британскую консалтинговую фирму 5 августа 2024, 12:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте