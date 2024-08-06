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Bitcoin восстанавливается после обвала в понедельник

Вторник, 6 августа 2024, 18:05 - Артур Крыжный

Цена самой популярной криптовалюты Bitcoin восстанавливает позиции после значительного снижения в понедельник.

Об этом сообщает CoinDesk.

Утром понедельника цена криптовалюты "коснулась дна" в 49300$, но впоследствии немного восстановила позиции.

По состоянию нам 17:50 вторника цена Bitcoin держится уровня 56 тысяч 388 долларов. За сутки криптовалюта восстановила около 3 тысяч долларов или 5%.

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Капитализация криптовалюты составляет 1,1 триллиона долларов. За последние 24 часа объем торгов криптовалюты составил 59 миллиардов долларов.

Экономическая правда.

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