Аналитики назвали топ-20 частных украинских вузов по доходам

Доходы украинских вузов в млн гривен YouControl.Market

Самым большим украинским частным университетом по доходу является Межрегиональная академия управления персоналом, ее доход составил более 578 млн грн в 2023-м.

Об этом свидетельствует исследование YouControl.Market, которое есть в распоряжении ЭП.

Наибольший общий доход в 2023-м сгенерировал МАУП - более 578 млн грн. Это на 102% больше по сравнению с 2021 годом.

Более 411 млн грн общего дохода в 2023-м получил Украинский католический университет (УКУ), расположенный во Львове. Это вдвое больше по сравнению с 2021 годом.

Реклама:

Тройку лидеров закрывает "Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II" из города Берегово. В 2023-м университет получил более 327 млн грн общего дохода. Это единственный университет из двадцатки YouControl.Market, прирост которого значительно снизился по сравнению с 2021 годом - на 21%.

Четвертое место в списке занял Киевский Университет Культуры (КУК) с 297,7 млн грн общего дохода. Это на 54% больше, чем в 2021-м.

Пятерку лидеров зарывает Киевский медицинский университет, который является первым частным учреждением высшего медицинского образования на постсоветском пространстве, основанный в 1992-м. Его общий доход в 2023-м составил на 12% больше, чем в 2021-м, - 282,6 млн грн.

Реклама:

Экономическая правда.