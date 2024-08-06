Во Франции ожидают худший урожай пшеницы с 1983 года

Ожидается, что во Франции, крупнейшем производителе в Европейском Союзе, будет худший урожай пшеницы за более чем 40 лет.

Об этом сообщает пресс-служба.

Во Франции вероятно будет худший урожай пшеницы с 1983 года.

Отмечается, что производство может упасть до 25,2 млн тонн пшеницы в сезоне 2024-25 годов, что на 27% меньше в среднем за пять лет.

Реклама:

Непрерывные дожди, отсутствие солнечного света и низкие температуры, способствующие развитию болезней, повлияли на урожайность и качество посевов в большинстве регионов выращивания.

На прошлой неделе французские фермеры призвали правительство оказать финансовую помощь из-за катастрофического урожая.

Несмотря на плохие прогнозы во Франции и меньший урожай в России, пшеница, торгуемая в Чикаго, по-прежнему торгуется вблизи самого низкого уровня за четыре года, поскольку урожай США поддерживает рынок хорошо.

Реклама:

В мае торговля пшеницей в Париже достигла самого высокого уровня за последний год, поскольку мороз и дождь сократили поставки, но с тех пор цены неуклонно падают.

Экономическая правда.