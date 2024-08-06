Китайский застройщик стремится взыскать 6 миллиардов долларов с руководителей и других лиц

В марте ликвидаторы начали судебный процесс в Гонконге по взысканию дивидендов и вознаграждения на общую сумму около 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Китайский застройщик China Evergrande стремится возместить 6 миллиардов долларов от своего основателя и других лиц на фоне ликвидации бывшего гиганта недвижимости.

Отмечается, что прогнутся вернуть деньги у семи человек, включая основателя Хуэй Ка Яня, его бывшую жену, бывшего исполнительного директора и бывшего финансового директора.

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Evergrande сообщила, что ликвидаторы начали судебное разбирательство в Гонконге в марте по взысканию дивидендов и вознаграждения на общую сумму около 6 миллиардов долларов, выплаченных компанией на основе вероятно искаженной финансовой отчетности за 2017-2020 годы.

Напомним:

Правительство Китая объявило о своей самой мощной попытке спасти местный рынок недвижимости, смягчив правила ипотеки и призвав местные органы власти выкупать непроданные дома.

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Одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group обвиняют в завышении выручки на 78 млрд долларов.