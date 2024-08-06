Кабмин разрешил иностранным компаниям строить в Украине крупные объекты

Правительство разрешило иностранным компаниям получать разрешения на строительную деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Кабинет министров внес изменения в постановление №314, которыми открыл возможность представительствам иностранных компаний и организаций в Украине заниматься строительством крупных объектов.

Отмечается, что право на строительную деятельность иностранным компаниям будет предоставляться без необходимости получения лицензии на строительство объектов. Соответствующая норма будет действовать во время военного положения.

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Речь идет о строительстве объектов, относящихся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий.

Объекты со средними (СС2) классами последствий - это жилые дома, высотой от пяти этажей. Объекты со значительными (СС3) классами последствий - это многоквартирные жилые дома высотой более 100 метров, крупные общественные здания, промышленные объекты, здания университетов, колледжей, школ, дошкольных учреждений, ТРЦ, больниц и тому подобное.

В министерстве отмечают, что решение Кабмина позволит усовершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности иностранных компаний в Украине.

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Также в сообщении добавляют, что решение позволит представительствам польских компаний в Украине проводить работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Экономическая правда.