Через страны Балтии в прошлом году в РФ завезли вина на 365 миллионов долларов

Главными прямыми экспортерами стран-производителей винопродукции в Российскую Федерацию в 2023 году были Италия и Грузия.

Соответствующую информацию обнародовала Американская ассоциация винных экономистов (AAWE).

По данным AAWE объем экспорта винной продукции из Италии в Россию в прошлом году составил 171,5 млн долл, тогда как Грузии - 168,3 млн долл. Эти две страны являются крупнейшими поставщиками вина в РФ.

Ассоциация обращает внимание на то, что большое количество винопродукции в Российскую Федерацию экспортируется через страны Балтии. По ее данным в 2023 году объем транзитных перевозок вина через Литву составил 211,4 млн долл, а Латвию - 153,8 млн долл.

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AAWE

По данным Государственной службы статистики в том же 2023 году Украина импортировала из Италии винопродукции на 72,4 млн долл, экспортировав на 43,3 тыс долл, из Грузии - 15,8 млн долл против 4,2 тыс долл.

Ранее ЭП сообщала, что корпорация "Укрвинпром", которая объединяет отечественных виноделов, уже год добивается введения Украиной санкций против ряда производителей вина и бренди из Грузии и Армении, продукция которых якобы до сих пор продается в Российской Федерации.

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