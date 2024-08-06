Яйца по 2,4 грн: "Госоператор тыла" перезаключил многомиллионные соглашения на питание военных

"Государственный оператор тыла" Минобороны продолжил перезаключать соглашения на питание военных по областям, где определенные фирмы не справились с поставками.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро"

Новый тендер на Киев и Киевщину ценой 729 млн грн выиграла фирма Контракт продрезерв 5, по Ровенской области за 407 млн ​​грн выбрали ООО Сендерс.

Ранее по этим регионам на второе полугодие был избран консорциум "Юнайтед Фуд Групп", в состав которого и входила фирма "Сендерс".

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Однако по данным "Наших грошей", консорциум не справился с поставками по всем выигранным областям. Ранее фирма "Гранпри" не справилась с поставкой продовольствия военным во фронтовой Донецкой области и ее заменили на "Трейд гранит инвест".

Цены продовольствия в новых каталогах остаются меньше розничных. Даже яйца заказывают ниже средней цены Госстата по Украине.

Для тыловой Ровенщины они стоят 2,40 грн за штуку, а для фронтовой Донбасса – по 3 грн даже с учетом доставки. Дороже только для столичных частей в Киеве – по 3,10. Средняя розничная цена по Украине – 3,30 грн.

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"Это разительно контрастирует с ценой 17 грн за яйцо, которую Минобороны прописывало в некоторых контрактах на 2023 год. Когда их рыночная цена по данным Госстата была 6,30", - написало издание.

Напомним:

В Украине стало меньше продуктов, которые Минобороны не хватало перед поставкой в ​​армию.

Министерство обороны Украины в июле 2024 года не допустило поставки 209 тонн некачественных и опасных продуктов, предназначенных для обеспечения питания украинских военных.

Экономическая правда