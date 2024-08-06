Яйца по 2,4 грн: "Госоператор тыла" перезаключил многомиллионные соглашения на питание военных
"Государственный оператор тыла" Минобороны продолжил перезаключать соглашения на питание военных по областям, где определенные фирмы не справились с поставками.
Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро"
Новый тендер на Киев и Киевщину ценой 729 млн грн выиграла фирма Контракт продрезерв 5, по Ровенской области за 407 млн грн выбрали ООО Сендерс.
Ранее по этим регионам на второе полугодие был избран консорциум "Юнайтед Фуд Групп", в состав которого и входила фирма "Сендерс".
Однако по данным "Наших грошей", консорциум не справился с поставками по всем выигранным областям. Ранее фирма "Гранпри" не справилась с поставкой продовольствия военным во фронтовой Донецкой области и ее заменили на "Трейд гранит инвест".
Цены продовольствия в новых каталогах остаются меньше розничных. Даже яйца заказывают ниже средней цены Госстата по Украине.
Для тыловой Ровенщины они стоят 2,40 грн за штуку, а для фронтовой Донбасса – по 3 грн даже с учетом доставки. Дороже только для столичных частей в Киеве – по 3,10. Средняя розничная цена по Украине – 3,30 грн.
"Это разительно контрастирует с ценой 17 грн за яйцо, которую Минобороны прописывало в некоторых контрактах на 2023 год. Когда их рыночная цена по данным Госстата была 6,30", - написало издание.
Напомним:
В Украине стало меньше продуктов, которые Минобороны не хватало перед поставкой в армию.
Министерство обороны Украины в июле 2024 года не допустило поставки 209 тонн некачественных и опасных продуктов, предназначенных для обеспечения питания украинских военных.
Экономическая правда