Нацбанк изменил курс гривны: евро подскочило в цене, доллар немного снизился
Вторник, 6 августа 2024, 11:49 -
По состоянию на 6 августа Национальный банк увеличил курс гривны к евро на 50 копеек, доллара снизил - на 3 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,19 грн, евро - 45,14 грн (на 5 августа доллар - 41,22 грн, евро - 44,64 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,2 - 41,34 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,00 - 45,25 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,00 - 41,45 грн (курс на 5 августа - 41,05 - 41,55 грн);
- Евро - 44,75 - 45,45 грн (курс на 5 августа - 44,50 - 45,20 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,70 - 41,30 грн;
- Ощадбанк - 41,00 - 41,60 грн;
- Укрсиббанк - 40,90 - 41,50 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,322 грн за доллар.
Экономическая правда.
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