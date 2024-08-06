Нацбанк изменил курс гривны: евро подскочило в цене, доллар немного снизился

По состоянию на 6 августа Национальный банк увеличил курс гривны к евро на 50 копеек, доллара снизил - на 3 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,19 грн, евро - 45,14 грн (на 5 августа доллар - 41,22 грн, евро - 44,64 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,2 - 41,34 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,00 - 45,25 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,00 - 41,45 грн (курс на 5 августа - 41,05 - 41,55 грн);

Евро - 44,75 - 45,45 грн (курс на 5 августа - 44,50 - 45,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,70 - 41,30 грн;

Ощадбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 40,90 - 41,50 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,322 грн за доллар.

Экономическая правда.