Кабмин планирует изменения в неприменениях отключений электроэнергии для предприятий
Кабинет Министров планирует расширить неприменение графиков отключений электроэнергии для предприятий, обеспечиваемых собственной генерацией на 80%.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
"Правительство должно принять на своем заседании постановление, согласно которому меры ограничения потребления электроэнергии не применяются для тех, кто на не менее 80% обеспечивают себя за счет собственной генерации", - написал Железняк.
"Аналогия как с импортом электроэнергии", - добавил он.
Напомним:
Кабмин постановлением №611 от 30 мая 2024 года увеличил для промышленности с 30% до 80% долю импорта в потреблении электроэнергии в каждом конкретном часе, которая будет гарантировать сохранение электроснабжения во время почасовых отключений.
Экономическая правда