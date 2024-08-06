В США пытаются конфисковать у Лазаренко $200 миллионов для Украины

Министерство юстиции Соединенных Штатов через суд пытается конфисковать 200 миллионов долларов у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины.

Об этом в интервью армянской службе Голоса Америки рассказала руководитель международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возврата активов Министерства юстиции США Мэри Батлер, пишет Радио Свобода.

По словам Батлер, объем обвинений по делу, по которому Лазаренко был признан виновным, был значительно уже обвинений, которые выдвигает Министерство юстиции США.

"Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение о конфискации. Тогда господин Лазаренко может оспаривать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас движемся вперед. Речь может идти о более чем 200 миллионах долларов. Это много денег и много чувствительных вопросов", - сказала Батлер.

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Голос Америки отмечает, что дело, о котором говорит Батлер, касается усилий Министерства юстиции по конфискации более 200 миллионов долларов Лазаренко, арестованных в разных странах. Судебные процессы в отношении этих денег продолжаются уже около 20 лет.

Напомним:

Павел Лазаренко занимал должность премьер-министра Украины с мая 1996 по июнь 1997 года. Он сбежал из Украины в 1999 году и в конце концов оказался в США, где безуспешно добивался убежища и вместо этого был осужден более чем на восемь лет лишения свободы, значительного штрафа и конфискации имущества по обвинениям, связанным с отмыванием средств. В 2012 году он вышел на свободу по истечении срока и, по сообщениям, получил право на проживание в США, где и живет с семьей - второй женой, своей бывшей переводчицей на судах в США, и их тремя детьми. Тем временем правоохранительные органы США продолжают выяснять подробности относительно отмытых им средств.

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