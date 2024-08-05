Судебные исполнители наложили новый арест на акции компании Жеваго

Судебные исполнители в рамках дела по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) наложили новый арест на 49,3% акций ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Новый арест - обеспечительная мера по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о взыскании с Константина Жеваго как экс-владельца выведенного с рынка банка "Финансы и Кредит" ("ФиК") на 46 млрд грн.

Согласно обновленной информации Ferrexpo на бирже в понедельник, Ferrexpo plc получила постановление от Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, которое накладывает ограничение (арест) на определенные корпоративные права, в отношении 49,3% акций ПГОКа, которые принадлежат швейцарской дочерней компании Ferrexpo AG.

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Также уточняется, что арест запрещает передачу 49,3% акций, принадлежащих Ferrexpo AG, в ПГОК, "но не влияет иным образом на право собственности Ferrexpo AG на акции, включая ее право осуществлять право голоса или получать дивиденды по акциям".

И добавляется, что "группа может подтвердить, что у нее нет и никогда не было намерения передавать акции, упомянутые выше".

Также отмечается, что, по мнению группы, ограничения являются частью длительной серии судебных разбирательств против Константина Жеваго, касающихся банка "Финансы и кредит" и не связанных с Ferrexpo.

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Ограничения были введены в рамках исполнительного процесса для погашения задолженности Жеваго перед Национальным банком Украины.

"Сейчас группа анализирует возможные юридические и другие средства правовой защиты, доступные ей, и намерена защищать свои права. Если процесс правоприменения, в соответствии с которым было введено ограничение, не будет прерван, это в конечном итоге может привести к потенциальной продаже акций, составляющих 49,3% акций ПГОКа", - констатируется в объявлении компании на бирже.

В свою очередь отмечается, что этот арест отличается от других, ранее наложенных на акции группы.

"На деятельность Ferrexpo это не повлияло", - подчеркивает компания.

Напомним:

Хозсуд Киева 10 июля 2024 г. отказал Ferrexpo AG, которая обратилась 3 июля об отмене мер обеспечения иска на 1% в доле, принадлежащей Жеваго, с 50,3% в предприятиях группы до 49,5%, поскольку его доля изменилась.

"В обоснование поданного ходатайством (с учетом уточнений от 9 июля 2024 года) представитель компании Ferrexpo AG указывает на то, что согласно опубликованной финансовой отчетности компании Ferrexpo Plc по состоянию на 18 апреля 2024 года Fevalotinico SaRL владеет 49,3% выпущенных акций, а затем меры обеспечения иска, принятые постановлением Хозяйственного суда г. Киева от 3 марта 2023 года должны быть отменены в части наложения ареста в части запрета осуществления отчуждения 1% акций ЧАО "ПГОК" и ООО "ЕГОК", ООО "БГОК", - следует из материалов дела.

Однако суд отметил: ранее иск был наложен на 50,3%-ную долю акций, а впоследствии произошло размывание (уменьшение) акций Ferrexpo, принадлежащих Fevamotinico SaRL, которая, в свою очередь, полностью принадлежит Minco Trust, конечным бенефициарным владельцем которой является Жеваго.

"Суд отмечает, что действия по уменьшению подконтрольной ответчику доли в уставном капитале третьих лиц во время действия определения суда о таком запрете прямо противоречит требованиям действующего законодательства и свидетельствует о недобросовестности поведения участников судебного процесса", - констатируется в материалах дела.

В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства Ferrexpo AG о частичной отмене мер обеспечения иска, принятых определением Хозсуда Киева от 3 марта 2023 года по делу №910/268/23.

Как сообщалось, Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел кассационную жалобу компании Ferrexpo AG на определение Северного апелляционного хозяйственного суда и отказал в открытии кассационного производства, оставив в силе арест 50,3% доли в его ГОКах, наложенный в качестве обеспечительной меры по иску ФГВФЛ о взыскании с Жеваго как экс-владельца выведенного с рынка банка "ФиК" 46 млрд грн. Такое постановление было вынесено 13 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ferrexpo в судах различных инстанций пытается отменить арест 50,3% долей в своих ГОКах, принятый в качестве обеспечительной меры по иску ФГВФЛ о взыскании с Жеваго 46 млрд грн.