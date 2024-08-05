Экспорт украинских товаров вырос на 9%: какие отрасли возрождаются 

В июле экспорт украинских товаров вырос на 9% до $2,97 млрд, импорт товаров увеличился на 10% до $5,3 млрд.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка.

Согласно его данным, такой рост произошел несмотря на то, что физический объем экспорта в июле на 0,6% меньше, чем в июне.

"Главная причина - сезонная пересменка в аграрных культурах, которые экспортируются. Объемы экспортируемой кукурузы и дальше уменьшаются - 1,56 млн тонн, на 44,4% меньше, чем в июне и в 2,5 раза меньше чем в пиковом апреле, когда мы экспортировали 4,1 млн тонн кукурузы", - рассказал Качка.

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Зато увеличился экспорт пшеницы и рапса. Пшеницы Украина экспортировала 1,58 млн тонн, на 44% больше, чем в июне. И почти в два раза больше, чем в июле прошлого года.

Украинские производители также экспортировали 277 тысяч тонн рапса, что на 13,5 % больше, чем в июле прошлого года. Также возрождается экспорт ячменя, экспорт которого составил в июле 580 тысяч тонн, почти в два раза больше, чем в июле прошлого года.

"В металлургии не обошлось без рекордов - 219 тысяч тонн полуфабрикатов из железа (7207), это лучший показатель за времена войны, +83% к июню месяца", - сообщил замминистра.

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Согласно его информации, географическое распределение экспорта сохраняется. 1,67 млрд (56%) приходится на ЕС, среди государств которого лидерами по покупке украинского являются Польша (358 млн), Испания (190 млн), Германия (178 млн), Нидерланды (147 млн) и Италия (136 млн).

Экспорт в Китай уменьшился на 3,1%, но и дальше самый большой среди других (не ЕС) стран мира - 175 млн долларов. Экспорт в Египет вырос в июле к июню на 17,5% до 143 млн. Еще больший рост экспорта в Турцию +32,7% и 134 млн долларов. Ну и совсем хорошие показатели в торговле с Индией +137% и 89 млн долларов.

В топ-10 не-ЕС адресатов экспорта - Республика Молдова (87 млн), Ливан (44 млн), Алжир (39,5), США (39,2 млн), Израиль (39 млн), Индонезия (38,5 млн).

"Что касается импорта, то он составил в июле 5,3 млрд долларов. В дополнение к традиционным топлива (604 млн), автомобилей (306 млн), лекарственных средств (156 млн), БПЛА (101 млн долларов), имеем такие значительные статьи импорта как комплексные удобрения (102 млн долларов) и электроэнергия (120 млн долларов)", - отметил Качка.

Напомним:

Украина сократила импорт электроэнергии в июле на 2% по сравнению с июнем. До этого Украина три месяца подряд наращивала импорт.

Экономическая