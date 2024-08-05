Уоррен Баффетт лишился почти половины акций Apple

Фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократил свою долю в технологическом гиганте Apple почти на 50%.

Об этом сообщает CNN.

Баффет сократил почти на 50% количество акций Apple в портфеле Berkshire Hathaway: с 790 млн акций до 400 млн акций, которые оцениваются в 84,2 млрд долл.

Berkshire Hathaway ранее сокращала свою долю в Apple, рыночная капитализация которой превышает $3,3 трлн. В последние три месяца 2023 года Баффет продал 10 млн акций Apple, в первом квартале 2024 года Berkshire сократила свою долю в Apple еще на 13%.

Реклама:

Тем временем конгломерат из Омахи, штат Небраска, Berkshire Hathaway сообщил о рекордном объеме денежных средств в размере почти 277 миллиардов долларов за второй квартал.

Фонд Баффета также владеет крупными пакетами акций в American Express (35,1 млрд долл), Coca-Cola (25,5 млрд долл) и Chevron (18,6 млрд долл).

Напомним:

Реклама:

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продал акции Bank of America, увеличив продажи до более чем 3 млрд долл в этом месяце.

Один из самых богатых людей на планете, чье состояние оценивается в 134,3 млрд долл, рассказал, какая судьба будет ждать его богатство после смерти.