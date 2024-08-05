8-й день: во вторник в Украине отключений света не прогнозируют
Во вторник 6 августа меры ограничения потребления электроэнергии применяться не будут.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
"При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно", - рассказали в пресс-службе.
В "Укрэнерго также напомнили, чтобы украинцы по возможности пользовались мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Напомним:
Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.
В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.
При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.
Вторник 30 июля был первым днем июля, когда не было отключений электроэнергии.
Экономическая правда