Начало торгов в США: индекс технокомпаний в самом большом падении с 2015 года

Спустя несколько минут после открытия американских рынков, акции на индексе S&P 500 демонстрировали значительный спад.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Торги в Соединенных Штатах открылись в 16:35. В начале их тон почти не изменился по сравнению с дорыночными торгами.

По состоянию на 16:41, более 455 акций S&P 500 находились в красной зоне, среди них наибольшие потери несут Nvidia, Super Micro Computer и Citigroup.

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В то же время лишь около 20 акций росли в цене, среди которых Campbell Soup, Tyson Foods и ON Semiconductor. Примерно 15 акций оставались без изменений.

Индекс S&P 500 упал тогда более чем на 3,5%, что является худшим внутридневным спадом с 2022 года.

По данным Bloomberg, индекс "Magnificent Seven" (крупнейшие технологические компании) открылся со снижением примерно на 9%, что является худшим падением за день с 2015 года.

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Дополнено. К 17:00 Nvidia отошла от своих утренних минимумов: акции компании показывали снижение примерно на 7,2% после "дна" в 15% в начале сессии. Общий индекс технокомпаний за 25 минут отскочил к снижению на 3,8%, находясь на самом низком уровне с апреля.

По состоянию на 17:03 ключевые индексы находятся на сессионных максимумах. Nasdaq 100 показал снижение на 2,8%, S&P 500 - на 2,6%, а Russell 2000 - на 4,2%. Nvidia продолжила отходить от падения в начале и на это время потеряла лишь 5,1%.

Ранее, утро понедельника началось с падения рынка акций Японии и реакции мировых котировок на торги в Азии. Японский базовый индекс Nikkei закрылся на 12,40% меньше, что является крупнейшим однодневным падением с октября 1987 года.

Акции в Европе понесли менее заметные потери, хотя базовые индексы там упали более чем на 2%

Глобальная распродажа акций произошла на фоне растущего беспокойства относительно экономики США.

Экономическая правда.