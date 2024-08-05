Снижение акций Nvidia и Apple "сотрет" сотни миллиардов долларов их стоимости - Bloomberg

На фоне обвала финансовых рынков стоимость Nvidia и Apple снизится на сотни миллиардов долларов - на 358 и 277 миллиардов соответственно.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По состоянию на 15:20 акции Nvidia по результатам дорынкових торгах находятся возле своих утренних минимумов - падение на 14%, а акции Apple упали более чем на 8%.

"Снижение стоимости акций Nvidia приведет к потере около 358 миллиардов долларов рыночной стоимости компании, тогда как падение акций Apple "сотрет" 277 миллиардов долларов с ее рыночной стоимости", - говорится в сообщении.

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Ранее, утро понедельника началось с падения рынка акций Японии и реакции мировых котировок на торги в Азии. Японский базовый индекс Nikkei закрылся на 12,40% меньше, что является крупнейшим однодневным падением с октября 1987 года.

Акции в Европе понесли менее заметные потери, хотя базовые индексы там упали более чем на 2%

Глобальная распродажа акций произошла на фоне растущего беспокойства относительно экономики США.

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Экономическая правда.