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В Польше могут ввести прогрессивные тарифы на воду: первый куб - всего один злотый

Понедельник, 5 августа 2024, 14:09 - Алексей Артемчук

Тарифы на воду в Польше могут стать разными, в зависимости от потребления: людей хотят поощрить к экономии.

Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Пшемыслав Коперский в интервью Польскому радио.

Польские власти планируют ввести новую систему платы за воду. Первый кубометр будет стоить символический злотый (примерно 10 грн), второй-третий тоже будут относительно недорогими, а за четвертый и каждый последующий придется платить больше.

По словам Коперского, тысяча литров за злотый - это гарантия доступа к бесплатной питьевой воде для каждого поляка.

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"Во-вторых, мы хотим поощрить поляков коллективно использовать водопроводную воду. Сейчас у нас очень хорошая вода с очень высокими показателями", – добавил чиновник.

Водопроводная вода более экологична по сравнению с бутилированной, поскольку не требует утилизации большого количества пластиковых бутылок.

Соответствующий законопроект собираются подготовить и подать в Сейм до конца осени 2024 года.

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Польский чиновник добавил, что одновременно власть будет стимулировать экономить воду путем введения повышенных тарифов на воду, начиная с четвертого кубометра.

Экономическая правда

Польша вода тариф
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