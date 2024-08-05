Украина получила почти 4 миллиарда долларов от США - Шмыгаль

Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальные пособия", - сообщил он.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. В целом Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи, заявил Шмыгаль.

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Экономическая правда.