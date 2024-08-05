Bitcoin опускался ниже 50 тысяч долларов

CoinDesk

Цена самой популярной криптовалюты Bitcoin снизилась более чем на 17% за сутки, до 50 380 долларов за монету.

Об этом сообщает CoinDesk.

Около 9:24 по киевскому времени криптовалюта упала ниже 50 тысяч долларов, — до 49300$, но впоследствии немного восстановила позиции.

По состоянию нам 9:46 цена Bitcoin держится уровня 50 тысяч 379 долларов. За сутки криптовалюта потеряла около 10 тысяч долларов или 17,06%.

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Капитализация криптовалюты составляла чуть меньше 1 триллиона долларов. За последние 24 часа объем торгов криптовалюты составил 62 миллиарда долларов.

Экономическая правда.

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