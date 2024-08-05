В российском Волгограде ночью прогремел взрыв: горела подстанция – СМИ
Понедельник, 5 августа 2024, 09:00 -
Жители российского города Волгограда слышали ночью взрыве, после чего на электроподстанции возник пожар.
Источник: российский Telegram-канал Astra и волгоградское издание v1.ru
Детали: Сообщается, что горела подстанция "Советская".
Ворошиловский район города остался без электричества: исчез свет в домах, отключились светофоры и уличные фонари.
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Отмечается, что причины взрыва неизвестны.
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