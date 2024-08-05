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В российском Волгограде ночью прогремел взрыв: горела подстанция – СМИ

Понедельник, 5 августа 2024, 09:00 - Артур Крыжный , Украинская правда
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Жители российского города Волгограда слышали ночью взрыве, после чего на электроподстанции возник пожар.

Источник: российский Telegram-канал Astra и волгоградское издание v1.ru

Детали: Сообщается, что горела подстанция "Советская". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Ворошиловский район города остался без электричества: исчез свет в домах, отключились светофоры и уличные фонари. 

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Отмечается, что причины взрыва неизвестны.

Украинская правда.

Россия
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