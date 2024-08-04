Иностранные активы Египта остаются положительными второй месяц подряд

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Чистые иностранные активы Египта оставались положительными второй месяц подряд в июне. Они были глубоко отрицательными в течение двух лет.

Об этом свидетельствуют данные центрального банка, передает Reuters.

Египет использует свои чистые иностранные активы, которые включают активы как в центральном банке, так и в коммерческих банках, для поддержки своей валюты по меньшей мере с сентября 2021 года.

С февраля 2022 года иностранные активы стали отрицательными, но в феврале 2024 года правительство увеличило свои финансы, продав права на разработку Рас-эль-Хекма на побережье Средиземного моря за 35 миллиардов долларов, а в марте подписав с Международным валютным фондом пакет финансовой поддержки на сумму 8 млрд долл.

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Египет также резко девальвировал свою валюту, что повлекло поток портфельных инвестиций и денежных переводов от заробитчан из-за рубежа.

В июне иностранные активы коммерческих банков сократились, но выросли в центральном банке, тогда как иностранные обязательства выросли как в коммерческих банках, так и в центральном банке.

Чистые иностранные активы снизились до 626,6 млрд египетских фунтов в июне этого года с 676,4 млрд фунтов в конце мая.

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Экономическая правда