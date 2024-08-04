Все разделы
Укр / Рус

В результате ночного обстрела россиян некоторые рейсы "Укрзализныци" значительно задерживаются

Воскресенье, 4 августа 2024, 13:20 - Владимир Туник-Фриз
 
"Укрзалізниця"

АО "Укрзализныця" продолжает ликвидировать последствия обстрела россиян. Около 11 поездов задержатся.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Так, после ночного обстрела железнодорожной инфраструктуры Полтавской области, возникли значительные задержки таких рейсов:

  • 21/22 Харьков - Львов +10:34 ч;
  • 103/104 Краматорск - Львов +10:34 ч;
  • 1/2 Харьков - Ивано-Франковск +10:06 ч;
  • 201/202 Харьков - Ворохта +10:06 ч;
  • 63/64 Харьков - Львов +4:57 ч;
  • 111/112 Изюм - Львов +4:57 ч;
  • 112/111 Львов - Изюм +2:25 ч.

Задерживаются также рейсы в обратном направлении:

Реклама:
  • 64/63 Львов - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
  • 112/111 Львов - Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
  • 2/1 Ивано-Франковск - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;
  • 202/201 Ворохта - Харьков отправится с конечной по графику, но получит неграфиковую стоянку по ст. Ивано-Франковск продолжительностью около 3 часов.

В "Укрзализныце" отмечают, что через онлайн-сервис можно получить 100% компенсацию стоимости билетов. За изменением времени задержки можно следить онлайн.

Напомним:

Ночью в результате российского обстрела на Полтавщине поврежденаʼ железнодорожная инфраструктура, из-за чего ряд поездов Харьковского направления изменил маршруты, поэтому они следуют с существенными задержками.

Реклама:

Экономическая правда

Укрзализныця железная дорога война
Реклама:
Материалы по теме
Россияне повредили железную дорогу на Полтавщине: поезда задерживаются 4 августа 2024, 10:00
Укрзализныце советуют изменить условия тендеров - жалуются банкиры 1 августа 2024, 17:33
Ночью враг нанес ракетный удар по инфраструктуре "Укрзализныци" 1 августа 2024, 10:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте