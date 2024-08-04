В результате ночного обстрела россиян некоторые рейсы "Укрзализныци" значительно задерживаются
Воскресенье, 4 августа 2024, 13:20 -
АО "Укрзализныця" продолжает ликвидировать последствия обстрела россиян. Около 11 поездов задержатся.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
Так, после ночного обстрела железнодорожной инфраструктуры Полтавской области, возникли значительные задержки таких рейсов:
- 21/22 Харьков - Львов +10:34 ч;
- 103/104 Краматорск - Львов +10:34 ч;
- 1/2 Харьков - Ивано-Франковск +10:06 ч;
- 201/202 Харьков - Ворохта +10:06 ч;
- 63/64 Харьков - Львов +4:57 ч;
- 111/112 Изюм - Львов +4:57 ч;
- 112/111 Львов - Изюм +2:25 ч.
Задерживаются также рейсы в обратном направлении:
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- 64/63 Львов - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
- 112/111 Львов - Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
- 2/1 Ивано-Франковск - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;
- 202/201 Ворохта - Харьков отправится с конечной по графику, но получит неграфиковую стоянку по ст. Ивано-Франковск продолжительностью около 3 часов.
В "Укрзализныце" отмечают, что через онлайн-сервис можно получить 100% компенсацию стоимости билетов. За изменением времени задержки можно следить онлайн.
Напомним:
Ночью в результате российского обстрела на Полтавщине поврежденаʼ железнодорожная инфраструктура, из-за чего ряд поездов Харьковского направления изменил маршруты, поэтому они следуют с существенными задержками.
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Экономическая правда
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