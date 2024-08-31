Всемирный банк профинансирует украинское образование на 415 миллионов долларов
Суббота, 31 августа 2024, 13:05 -
Совет директоров Всемирного банка одобрил новый по "Программе кредитования с привязкой к результатам, Program-for-results" (PforR)" - „Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Доступный объем финансирования по проекту LEARN составляет 415 млн долл.
Программа позволяет финансирование за:
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- улучшение условий для преподавания и обучения, реализуемых за счет субвенций из государственного бюджета местным бюджетам;
- обеспечение доступом учеников, учителей и школьного персонала к безопасным для очного преподавания и обучения условиям.
Подписание Соглашения по проекту должно состояться в сентябре 2024 года. До конца 2024 года по результатам достижения предварительно определенных показателей Украина сможет получить 200 млн долл в общий фонд государственного бюджета.
Экономическая правда
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