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Всемирный банк профинансирует украинское образование на 415 миллионов долларов

Суббота, 31 августа 2024, 13:05 - Владимир Туник-Фриз

Совет директоров Всемирного банка одобрил новый по "Программе кредитования с привязкой к результатам, Program-for-results" (PforR)" - „Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Доступный объем финансирования по проекту LEARN составляет 415 млн долл. 

Программа позволяет финансирование за:

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  • улучшение условий для преподавания и обучения, реализуемых за счет субвенций из государственного бюджета местным бюджетам;
  • обеспечение доступом учеников, учителей и школьного персонала к безопасным для очного преподавания и обучения условиям.

Подписание Соглашения по проекту должно состояться в сентябре 2024 года. До конца 2024 года по результатам достижения предварительно определенных показателей Украина сможет получить 200 млн долл в общий фонд государственного бюджета.

Экономическая правда

финансы образование
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