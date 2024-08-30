В украинских банках существенно упала доля неработающих кредитов 

Доля неработающих кредитов в украинских банках сократилась за январь-июль 2024 года до 33,9%. Это на 3,5 процентных пункта ниже показателя по состоянию на начало года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В целом объем NPL за семь месяцев этого года сократился на 5,4 млрд грн до 416,9 млрд грн.

"Такой тенденции способствовали как дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества, так и списание неработающих розничных кредитов", - говорится в сообщении НБУ.

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Наибольшая сумма проблемных кредитов аккумулирована в госбанках - 353,1 млрд грн (минус 305 млн грн за июль), из них в ПриватБанке - 181,1 млрд грн (+193 млн грн).

Иностранные банковские группы держат 29,6 млрд грн неработающих кредитов (-72 млн грн), частные банки - 34,1 млрд грн (-581 млн грн).

Напомним:

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Украинские банки в июне 2024 года выдали 607 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд.