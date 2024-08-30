Засекреченную связь между Киевом и Москвой разорвут

Кабинет министров постановил прекратить действие Соглашения между украинским и российским правительствами по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой от 27 февраля 1998 года.

Соответствующее постановление, которое на правительство вынес вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров, принято 30 августа. Проект документа есть в распоряжении ЭП.

В пояснительной записке к постановлению указано, что его разработала Администрация Госспецсвязи во исполнение плана мероприятий по выходу Украины из двух- и многосторонних документов с Российской Федерацией, республикой Беларусь и Содружеством Независимых Государств (СНГ).

Само Соглашение определяет организационные основы и обязательства сторон по организации постоянно действующей засекреченной телефонной связи, предназначенной для ведения конфиденциальных переговоров между главами государств, организации межгосударственной правительственной связи

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Федоров указывает на то, что "Соглашение утратило актуальность, поскольку механизмы сотрудничества, предусмотренные им, не применяются сторонами", а "выполнение обязательств по Соглашению украинской стороной несет угрозу национальным интересам Украины".

Теперь Министерство иностранных дел должно уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия соответствующего Соглашения.