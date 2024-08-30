В работе monobank был сбой
Пятница, 30 августа 2024, 17:23 -
В приложении monobank произошел сбой - некоторые пользователи не могут авторизоваться в аккаунт.
Сбой в работе подтвердил соучредитель финучреждения Олег Гороховский.
"У нас технический сбой. Извините. Исправляем", - сообщил он.
По сообщениям пользователей, мобильное приложение перестало загружаться. Некоторые - фиксируют проблемы с транзакциями.
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ОБНОВЛЕНО. Работу приложения восстановили, говорит Гороховский.
Экономическая правда.
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