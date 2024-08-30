АМКУ оштрафовал компанию на более чем полмиллиона за клевету на конкурента

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на ООО "Велду" в размере более полумиллиона за дискредитацию конкурента.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на ООО "Велду" в размере 510 984 грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Отмечается, что компания признана виновной в дискредитации своего конкурента - ООО "КРС Трейд"

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Так, ООО "Велду" распространяло среди клиентов конкурента ложные сведения о деятельности "КРС Трейд" и товарах, которые она реализует, через письмо от 26 ноября 2021 года и сообщение под названием: "Осторожно, Контрафакт! Остерегайтесь подделок".

Обе компании занимаются реализацией продукции китайской торговой марки "Veaye" на территории Украины. В своих сообщениях "Велду" утверждало, что "КРС Трейд" продает поддельный и контрафактный товар под этой маркой, а также подделывает таможенные документы.

По результатам расследования АМКУ установил, что действия ООО "Велду" привели к существенным негативным последствиям для "КРС Трейд", включая потерю оптового покупателя продукции "Veaye", а также репутационные и финансовые убытки.

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Экономическая правда.