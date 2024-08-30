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Цифровые гиганты уплатили в Украине налогов на 5 миллиардов

Пятница, 30 августа 2024, 14:59 - Артур Крыжный

Цифровые гиганты с первое полугодие 2024 года уплатили налог на добавленную стоимость на сумму 5,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщил председатель Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, сумма начислений НДС по сравнению с первым полугодием 2023 года увеличилась на 1,4 миллиарда гривен.

Лидеры среди плательщиков НДС по цифровым услугам не изменились:

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  • Google.
  • Apple.
  • Meta Platforms.
  • Valve Corporation.
  • Etsy.

По его словам, они не ждали предельного срока и уже оплатили задекларированные обязательства по НДС.

Экономическая правда.

налоги
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