Ремонт метро по завышенным ценам: сообщено о подозрении директору фирмы, связанной с экс-руководителем метрополитена

Полицейские Киева сообщили о подозрении директору строительной компании. Правоохранители считают, во время ремонта "Святошинско-Броварской" линии столичного метрополитена она завысила цены на 60 млн грн.

Об этом сообщает полиция Киева.

Как говорится в сообщении, директор фирмы-подрядчика по завышенной цене закупил кабельно-проводниковую продукцию для осуществления капитального ремонта в тоннеле метро.

По данным следователей управления полиции в метрополитене, в 2022 году между Киевским метрополитеном и строительной фирмой были заключены договоры по разработке проектной документации капитального ремонта тоннелей Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена и непосредственно выполнения ремонтных работ.

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Подрядчик был обязан осуществить капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии и закупить материалы, изделия, конструкции и оборудование для проведения ремонта.

Однако, по данным правоохранителей, директор компании решил присвоить деньги Киевского метрополитена и завысил в актах приемки выполненных строительных работ стоимость кабельно-проводниковой продукции. Затем подписал документы.

В результате метрополитен переплатил подрядчику более 60 миллионов гривен.

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Напомним:

Как сообщал "Bihus.Info", КП "Киевский метрополитен" под руководством Виктора Брагинского отдал подряд на капитальный ремонт "красной ветки" столичного метро стоимостью 1,5 млрд грн компании, оформленной на родственницу бизнес-партнера Брагинского.

Контракт, заключенный 23 декабря 2022 года между КП "Киевский метрополитен" и ООО "КБ „Теплоэнергоавтоматика" на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии, загрифовали „для служебного пользования".

Общая стоимость сделки, согласно отчетности самого метрополитена - 1,58 млрд грн, из которых подрядчику уже было уплачено около миллиарда.

По данным источников Bihus.Info, в 2023 году "Теплоэнергоавтоматика" покупала кабели у компании ООО "Тамерлайн". Компания не является производителем, поэтому сама также закупала кабели у других поставщиков, но уже по значительно более низкой цене. В результате, на партии в 7 км кабеля, с учетом налогов, метрополитен мог переплатить около 15,7 млн грн.

Основным владельцем ООО "КБ „Теплоэнергоавтоматика" с лета 2020 года записана Татьяна Белецкая. Белецкая - балерина, народная артистка Украины, преподает в Национальной опере Украины и заведует отделением классической хореографии в Киевской муниципальной академии танца.

Вместе с тем, по данным журналистов, Белецкая вероятнее всего является тещей давнего коллеги и бизнес-партнера Брагинского - Кирилла Кривца. В середине нулевых мужчины одновременно работали в структурах Нафтогаза, позже, в 2007-2012 годах, вместе занимались бизнесом.

После же того как Брагинский в 2014 году возглавил КП "Киевский метрополитен", Кривец стал владельцем сразу нескольких компаний-подрядчиков, которые поставляли товары и выполняли работы для метро.

Сначала он зашел в ООО "99 продакшн", которое сразу же начало поставлять метрополитену форменную одежду. Интересно, что некоторое время фирму возглавляла в качестве директора двоюродная сестра Брагинского, поэтому получается, что сестра заключала соглашения с коммунальным предприятием, которое возглавлял ее же брат. Также "99 продакшн" конкурировало на ряде тендеров с ФЛП Светланой Ильиной, которая является бухгалтером семейного бизнеса Брагинских.

Позже, в начале 2022 года, опосредованно через это же ООО "99 продакшн", Кривец стал основным бенефициаром ООО "Энергодарбудмеханизация". На тот момент фирма уже давно была подрядчиком метрополитена, в частности приняла участие и в до сих пор не завершенном строительстве метро на Виноградарь. После захода Кривца, "Энергодарбудмеханизация" продолжает получать средства от метрополитена.

Согласно youcontrol, в 2022 году директором "Теплоэнергоавтоматики" был Александр Стеценко.