Китай рассматривает рефинансирование ипотек на более 5 триллионов долларов

Падение цен на недвижимость повлекло за собой кризис в экономике, а план правительства Китая позволит владельцам жилья менять банки для получения более дешевых кредитов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай рассматривает возможность позволить владельцам жилья рефинансировать ипотечные кредиты на сумму до 5,4 трлн долл, чтобы снизить стоимость заимствований для миллионов семей и стимулировать потребление.

Отмечается, что кризис на рынке недвижимости, который длится уже четвертый год, потянул за собой все - от рынка труда до потребления и благосостояния домохозяйств.

Реклама:

Согласно плану, домовладельцы смогут пересмотреть условия со своими нынешними кредиторами до января, когда банки обычно переоценивают ипотечные кредиты. По словам собеседников, им также будет разрешено рефинансирование в другом банке впервые со времен мирового финансового кризиса.

Хотя снижение ипотечных ставок повредит прибыльности государственных китайских банков, на власти снова оказывается давление, чтобы остановить замедление роста крупнейшей экономики Азии, связанное с жилищным строительством.

Сообщается, что Шуджин Чен, китайский экономист Jefferies Financial Group, подсчитал, что рефинансирование может снизить ставки по существующим ипотечным кредитам максимум на 1 процентный пункт, сэкономив владельцам жилья около 300 млрд юаней (42 млрд долл).

Реклама:

Экономическая правда.