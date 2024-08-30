Украина прекратит транзит российской нефти по "Дружбе" - Подоляк

Кроме газа, с января 2025 года по территории Украины прекратится транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Новости.Live.

"Кроме газа, с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод "Дружба", - заявил он.

По его словам, некоторые страны Европы - Словакия, Чехия в Венгрия - получали российскую нефть через этот нефтепровод. Но по резолюции ЕС эти страны должны диверсифицировать поставки нефти и прекратить транзит через Украину.

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Это касается и газа, говорит Подоляк. Были определенные законтрактованные объемы и с 1 января 2025 года транзит закончится. Но он добавил, что если странам Европы будет нужен казахский или азербайджанский газ, то Украина готова его транспортировать.

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Напомним:

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Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.

Экономическая правда.