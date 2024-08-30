Все разделы
Укр / Рус

Украина прекратит транзит российской нефти по "Дружбе" - Подоляк

Пятница, 30 августа 2024, 12:52 - Артур Крыжный

Кроме газа, с января 2025 года по территории Украины прекратится транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Новости.Live.

"Кроме газа, с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод "Дружба", - заявил он.

По его словам, некоторые страны Европы - Словакия, Чехия в Венгрия - получали российскую нефть через этот нефтепровод. Но по резолюции ЕС эти страны должны диверсифицировать поставки нефти и прекратить транзит через Украину.

Реклама:

Это касается и газа, говорит Подоляк. Были определенные законтрактованные объемы и с 1 января 2025 года транзит закончится. Но он добавил, что если странам Европы будет нужен казахский или азербайджанский газ, то Украина готова его транспортировать.

Читайте также: Украина до сих пор качает российский газ и финансирует войну против себя. Продолжится ли это в 2025 году?

Напомним:

Реклама:

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.

Экономическая правда.

энергетика нефть Россия транзит
Реклама:
Материалы по теме
Выручка компаний, генерирующих энергию из альтернативных источников, выросла - аналитики 30 августа 2024, 12:24
Энергетики увеличили ограничения света в большинстве областей Украины 30 августа 2024, 11:09
Графики отключения света в пятницу: наибольшие ограничения будут вечером 29 августа 2024, 17:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте