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OpenAI за год удвоила количество активных пользователей

Пятница, 30 августа 2024, 12:43 - Алексей Артемчук
 
getty images

Количество недельных пользователей ChatGPT удвоилось по сравнению с ноябрем 2023 года.

Об этом сообщает Engadget.

OpenAI сообщила, что количество еженедельных активных пользователей ChatGPT выросло до 200 миллионов, что вдвое больше чем в ноябре прошлого года, когда этот показатель составлял 100 миллионов.

Также удвоилось использование API с момента выпуска GPT-4o mini в июле. Кроме роста пользователей, компания демонстрирует значительные финансовые успехи. По словам CEO OpenAI Сэма Альтмана, годовой доход компании достиг 3,4 млрд долл, что вдвое больше по сравнению с концом 2023 года, когда доход составлял 1,6 млрд долл.

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Напомним: 

OpenAI приближается к сделке, которая оценит компанию в более чем 100 млрд долл.

AI технології
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