Выручка компаний, генерирующих энергию из альтернативных источников, выросла - аналитики

Совокупная выручка более 850 компаний, использующих альтернативные источники для производства электроэнергии, за 2023 год составила 189,6 млрд грн.

Об этом сообщают аналитики R&D центра YouControl.

Так, за 2023 год выручка составила 189,6 млрд грн, в 2022 году - 160,2 млрд грн, а в 2021-м - 119,1 млрд грн.

В пятерку крупнейших по выручке в 2023 году входит одна государственная компания с регистрацией на Киевщине с 48,6 млрд грн.

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Второе место заняло предприятие из финансово-промышленной группы "МХП" с 39,2 млрд грн.

А на третьем - компания из финансово-промышленной группы "СКМ" с 31 млрд грн. На четвертом и пятом месте - госпредприятия из столицы и Хмельницкой области, которые сгенерировали 9,7 млрд грн и 8,7 млрд грн выручки соответственно.

Экономическая правда.

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