Более 50 американских законодателей и 21 штат поддерживают требования продать TikTok в США

Группа из 21 штата и более 50 американских законодателей поддержали Министерство юстиции США в его защите закона, который требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok до 19 января или столкнуться с запретом.

Об этом сообщает Reuters.

Материнская компания TikTok ByteDance и группа создателей TikTok подали иски, чтобы заблокировать закон, который может запретить приложение, которым пользуются 170 миллионов американцев. Апелляционный суд округа Колумбия проведет устные дебаты по этому иску 16 сентября, и судьба TikTok будет решаться в последние недели перед президентскими выборами 2024 года.

Представление в Конгресс подписали лидер большинства в Палате представителей республиканец Стив Скалис, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сенатор-республиканец Марко Рубио и Фрэнк Паллоне, ведущий демократ в Комитете по вопросам энергетики и торговли.

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"TikTok представляет угрозу национальной безопасности и конфиденциальности потребителей.

Разрешение TikTok работать в США без разрыва связей с Коммунистической партией Китая подвергает американцев риску того, что Коммунистическая партия Китая получит доступ к их данным и будет использовать их", - говорится в судебном представлении, которое возглавили генеральные прокуроры штатов Монтана и Вирджиния.

Группа из более 50 законодателей во главе с представителем США Джоном Муленааром, республиканцем от штата Мичиган и председателем специального комитета Палаты представителей по вопросам Китая, и главным представителем демократов Раджей Кришнамурти, заявили в отдельном представлении, что закон "обеспечивает четкий, достижимый путь для пострадавших компаний для решения насущных и негипотетических угроз национальной безопасности, связанных с их нынешними структурами собственности".

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Напомним:

Министерство юстиции США обратилось в федеральный апелляционный суд с просьбой поддержать апрельский закон, который требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok до 19 января.

Экономическая правда