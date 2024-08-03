Музыкальная индустрия вступает в противостояние с ИИ за авторские права

Getty Images

Крупные музыкальные лейблы и мировые исполнители подписывают письма против ИИ и подают иски против ИИ, генерирующего музыку.

Об этом сообщает Reuters.

Sony Music, Universal Music Group (UMG) и Warner Music подали в июне иски против ИИ-компании Udio и Suno. На сайтах этих компаний за считанные минуты можно создать мелодию в любом стиле и желаемыми словами.

В четверг Udio и Suno подали свои первые ответы в суд, отрицая любые нарушения авторских прав и утверждая, что иски являются попыткой подавить меньших конкурентов. Они сравнили протесты лейблов с прошлыми беспокойствами индустрии относительно синтезаторов, драм-машин и других инноваций, которые заменяют людей-музыкантов.

Реклама:

"Поглощение огромного количества творческого труда для его имитации не является творчеством. Это воровство для того, чтобы составить конкуренцию и заменить нас", - сказала Мерритт, независимая музыкантка, чей первый лейбл сейчас принадлежит UMG.

ИИ-компании заявили, что запрещают пользователям создавать песни, явно имитирующие ведущих исполнителей. Но в новых исках говорится о том, что Suno и Udio могут побуждать пользователей воспроизводить элементы песен Мэрайи Кэри, Джеймса Брауна и других исполнителей, а также имитировать голоса таких артистов, как ABBA и Брюс Спрингстин, что свидетельствует о том, что они злоупотребляли каталогом защищенных авторским правом записей лейблов для тренировки своих систем.

Митч Глейзер, генеральный директор торговой группы музыкальной индустрии Американской ассоциации звукозаписи (RIAA), сказал, что иски "документируют бесстыдное копирование огромного количества записей с целью наполнить рынок дешевыми имитациями и оттянуть слушателей и доходы от настоящих артистов и авторов песен".

Реклама:

Претензии лейблов перекликаются с обвинениями писателей, новостных агентств, музыкальных издательств и других в громких судебных процессах по авторским правам на чат-ботов, таких как ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, которые используют генеративный ИИ для создания текста. Эти иски еще не завершены и находятся на ранних стадиях.

Экономическая правда