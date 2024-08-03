Из-за непогоды во Львовской области обесточены 42 населенных пункта
Суббота, 3 августа 2024, 12:03 -
На утро 3 августа во Львовской области из-за непогоды были обесточены 42 населенных пункта.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Всего за сутки энергетики восстановили питание для 8 175 абонентов.
Из-за боевых действий и чрезвычайных ситуаций, обесточенными остаются около 500 населенных пунктов. Из-за атак врага энергосистема потеряла 9 гигаватт генерации.
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В Минэнерго призывают экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы, с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.
Напомним:
В субботу 3 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.
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Экономическая правда
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