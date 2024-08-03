Только в 2024 разорвали миллиардное соглашение по ремонту дороги в оккупированной Запорожской области

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Запорожской области разорвала с ООО "Дорожное строительство "Альтком" соглашение по ремонту отрезка дороги Т-08-15 Бильмак (сейчас поселок называется Каменка) в Запорожской области на сумму 1,24 млрд грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро".

Договор был расторгнут 18 июня 2024 года, а в "Прозорро" соответствующее соглашение было опубликовано в июле.

В 2021 году Служба автомобильных дорог в Запорожской области (теперь Служба восстановления и развития инфраструктуры в Запорожской области) заказала "Альткому" текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения Т-08-19 Бильмак - /М-14/ на участке км 21+870 - км 50+167 в Запорожской области.

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После начала большой войны стороны несколько раз продлевали срок действия соглашения в связи с форс-мажорными обстоятельствами (военной агрессией РФ против Украины). Последний раз в декабре 2023 года продлили до 30 июня 2024 года.

В этом году подрядчик снова направил письмо к заказчику о продлении срока действия договора.

В то же время на этот раз Служба восстановления и развития инфраструктуры в Запорожской области сообщила "Альтком" о нецелесообразности продления срока действия договора, соответственно и предоставления услуг по ремонту дороги, а также о прекращении договорных отношений.

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В ответе заказчик отметил, что 22 декабря 2022 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины этот отрезок дороги Т-08-15 Бильмак включил в перечень территорий, на которых ведутся активные боевые действия или временно оккупированы, что свидетельствует о невозможности выполнения ремонта.

Кроме того, правительство в течение 2022-2024 года не включило эту дорогу в перечень объектов текущего среднего ремонта, предусматривающего финансирование из госбюджета. А Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, как главный распорядитель средств, не предусмотрело бюджетные ассигнования по этим услугам на 2024 год.

По данным Госаудитслужбы, по состоянию на июль этого года стоимость выполненных работ по соглашению между САД в Запорожской области и "Альткомом" составила 456 млн грн.

Аудиторы 26 июля также сообщили, что заказчик проинформировал их о расторжении договорных отношений с исполнителем и уволил с должности лицо, которое проводило закупки.

Сейчас "ШБ "Альтком" прописана в Уманском районе Черкасской области. Ранее была зарегистрирована в Мариуполе. Предприятие принадлежит компании "Altcom Global N.V." (Нидерланды) и донецкому ООО "Финансово-промышленная группа "Альтком" дончан Сергея Павличева и Александра Тисленко.

"ШБ "Альтком", которая входила в состав учредителей Национальной Ассоциации дорожников Украины (НАДУ), до 2022 года была одним из крупных подрядчиков Укравтодора.

Сообщалось, что детективы НАБУ задерживали бенефициара "Альткома" Александра Тисленко за взятку главе Укравтодора времен президентства Петра Порошенко.

Поселок городского типа Каменка (до 2021 года Бильмак) Пологовского района Запорожской области оккупировали войска РФ в 2022 году.

Экономическая правда