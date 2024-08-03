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Ночью в Винницкой области российский беспилотник попал в инфраструктурный объект

Суббота, 3 августа 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз, Украинская правда

В ночь на субботу российский беспилотник попал в объект инфраструктуры в Винницкой области.

Источник: первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная в Facebook

Прямая речь: "В области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте. До отбоя тревоги находитесь в укрытии! Берегите себя!"

Напомним: 

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