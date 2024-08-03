Ночью в Винницкой области российский беспилотник попал в инфраструктурный объект

В ночь на субботу российский беспилотник попал в объект инфраструктуры в Винницкой области.

Источник: первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная в Facebook

Прямая речь: "В области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте. До отбоя тревоги находитесь в укрытии! Берегите себя!"

Напомним:

Реклама:

Ранее в ночь на субботу в Винницкой области была объявлена воздушная тревога и слышны взрывы.

Украинская правда